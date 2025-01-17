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Главе донского региона представили нового руководителя компании «Россети юг»

Ростовская область, 17 января 2025. DON24.RU. Врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю был представлен новый гендиректор компании «Россети юг» Алексей Рыбин, информирует сайт донского правительства.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

Как сказано в публикации, они обсудили повышение надежности электроснабжения, прохождение зимнего периода в электросетевом комплексе Дона.

По словам руководителя электросетевой компании, серьезных нарушений электроснабжения с начала осенне-зимнего периода в регионе не зафиксировано. Для бесперебойного обеспечения электроэнергией потребителей и на случай проведения восстановительных работ в постоянной готовности находятся почти 240 бригад «Ростовэнерго» в составе свыше 1400 человек и более 500 единиц специальной техники.

«Пока погода нас балует, но готовность сил и средств должна быть обеспечена», — заметил Юрий Слюсарь.

Для донского региона важно повышать надежность электросетевого комплекса, подчеркнул врио губернатора.