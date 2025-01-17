Главе донского региона представили нового руководителя компании «Россети юг»

По словам руководителя электросетевой компании, серьезных нарушений электроснабжения с начала осенне-зимнего периода в регионе не зафиксировано. Для бесперебойного обеспечения электроэнергией потребителей и на случай проведения восстановительных работ в постоянной готовности находятся почти 240 бригад «Ростовэнерго» в составе свыше 1400 человек и более 500 единиц специальной техники.