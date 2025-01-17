МИД сказал о приглашении наблюдателей ОБСЕ на президентские выборы в Беларуси

По его словам, на сегодняшний день ЦИК Беларуси аккредитовал 456 международных наблюдателей из 49 стран мира. Речь идет о парламентариях из стран СНГ, дальнего зарубежья, представителях ЦИК иностранных государств, дипломатического корпуса. Кроме того, за выборами в Беларуси, которые состоятся 26 января, будут наблюдать независимые эксперты.