МИД сказал о приглашении наблюдателей ОБСЕ на президентские выборы в Беларуси

Сообщается, что белорусская сторона направила приглашение БДИПЧ ОБСЕ для наблюдения за ходом проведения президентских выборов. Официальный представитель МИД заметил, что сейчас активно проводится аккредитация международных наблюдателей, которые приедут в Беларусь по приглашениям Национального собрания, Центральной избирательной комиссии, МИД, направленным в адрес зарубежных партнеров.
— Приглашение было также направлено в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, — заявил Анатолий Глаз.
По его словам, на сегодняшний день ЦИК Беларуси аккредитовал 456 международных наблюдателей из 49 стран мира. Речь идет о парламентариях из стран СНГ, дальнего зарубежья, представителях ЦИК иностранных государств, дипломатического корпуса. Кроме того, за выборами в Беларуси, которые состоятся 26 января, будут наблюдать независимые эксперты.
— По доброй традиции для всех наблюдателей будут созданы равные условия, — уточнил представитель МИД Беларуси.
Ранее ЦИК сказал, что семь миллионов бюллетеней изготовили к выборам президента Беларуси.
Кстати, ЦИК сообщил, что белорусы смогут проголосовать по пенсионному удостоверению и студенческому билету.
Тем временем предвыборные программы кандидатов в президенты опубликованы в Беларуси.
Кроме того, МВД заявило о круглосуточной охране всех избирательных участков в Беларуси.