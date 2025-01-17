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МИД сказал о приглашении наблюдателей ОБСЕ на президентские выборы в Беларуси

МИД: Беларусь пригласила наблюдателей ОБСЕ на президентские выборы.

Источник: Комсомольская правда

МИД сказал о приглашении наблюдателей ОБСЕ на президентские выборы в Беларуси. Подробности озвучил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз (президент Беларуси Александр Лукашенко 14 января 2025 года назначил Анатолия Глаза послом Беларуси в Турции), пишет Sputnik.by.

Сообщается, что белорусская сторона направила приглашение БДИПЧ ОБСЕ для наблюдения за ходом проведения президентских выборов. Официальный представитель МИД заметил, что сейчас активно проводится аккредитация международных наблюдателей, которые приедут в Беларусь по приглашениям Национального собрания, Центральной избирательной комиссии, МИД, направленным в адрес зарубежных партнеров.

— Приглашение было также направлено в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, — заявил Анатолий Глаз.

По его словам, на сегодняшний день ЦИК Беларуси аккредитовал 456 международных наблюдателей из 49 стран мира. Речь идет о парламентариях из стран СНГ, дальнего зарубежья, представителях ЦИК иностранных государств, дипломатического корпуса. Кроме того, за выборами в Беларуси, которые состоятся 26 января, будут наблюдать независимые эксперты.

— По доброй традиции для всех наблюдателей будут созданы равные условия, — уточнил представитель МИД Беларуси.

Ранее ЦИК сказал, что семь миллионов бюллетеней изготовили к выборам президента Беларуси.

Кстати, ЦИК сообщил, что белорусы смогут проголосовать по пенсионному удостоверению и студенческому билету.

Тем временем предвыборные программы кандидатов в президенты опубликованы в Беларуси.

Кроме того, МВД заявило о круглосуточной охране всех избирательных участков в Беларуси.