Председатель ЗСК Бурлачко наградил журналистов Кубани

«Хочу поблагодарить вас за профессионализм, объективность при подготовке материалов порой на самые непростые темы. И за то внимание, которое вы уделяете деятельности краевого парламента. А она, отмечу, по-своему специфична. Тем не менее — и мы это видим, — вы настолько погружены в атмосферу законотворчества, что самые сложные вещи объясняете своим читателям и зрителям простыми словами, оперативно и взвешенно выдаете достоверную информацию о ключевых событиях в стране и крае, что особенно актуально в нынешних реалиях», — подчеркнул Юрий Бурлачко.