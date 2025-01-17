FT узнал о запасном плане ЕС сохранения санкций против России

Пока официальные лица ЕС пытаются убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана продлить санкции и сохранить замороженными российскими государственные активы в ЕС. В частности, речь идет об около €190 млрд российских государственных активов в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, базирующемся в Бельгии. В случае, если санкции снимут, эти деньги «будут в России на следующий день», рассказал изданию европейский чиновник. Это связано с тем, что у финансовых посредников не будет оснований их удерживать.