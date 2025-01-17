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Суд в Новосибирске оставил в силе приговор агенту госдепа США Шонову

Бывшего завхоза американского генконсульства обвинили в тайном сотрудничестве с представителями иностранного государства.

Источник: AP 2024

17 января Пятый апелляционный суд, который базируется в Новосибирске, рассмотрел апелляционную жалобу бывшего сотрудника генконсульства США Роберта Шонова, которому ранее назначили реальный срок за тайное сотрудничество с американскими властями.

Гражданин РФ Роберт Шонов работал в генконсульстве во Владивостоке, выполняя обязанности по хозяйственной части. Одно время он занимал должность завхоза. После закрытия дипломатического учреждения ему предложили негласное сотрудничество. По данным МИДа и ФСБ, фигурант с 2022 года «сливал» информацию своим кураторам из посольства США в Москве о ходе СВО, проведении мобилизации в России и общей политической ситуации в стране.

Российские спецслужбы раскрыли тайного осведомителя. Шонову инкриминировали ст. 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). В ноябре прошлого года Приморский краевой суд назначил «агенту» госдепа 4 года и 10 месяцев колонии со штрафом в миллион рублей.

Роберт Шонов с решением не согласился и обжаловал его в вышестоящей инстанции. Однако Пятый апелляционный суд в Новосибирске оставил приговор без изменения, и теперь он вступил в законную силу.

В январе стало известно, что приговор застройщику ЖК «Новомарусино» Вадиму Варвянскому обжаловали сразу три стороны.

Иван ЛУДНОВ.