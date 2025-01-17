Суд в Новосибирске оставил в силе приговор агенту госдепа США Шонову

Гражданин РФ Роберт Шонов работал в генконсульстве во Владивостоке, выполняя обязанности по хозяйственной части. Одно время он занимал должность завхоза. После закрытия дипломатического учреждения ему предложили негласное сотрудничество. По данным МИДа и ФСБ, фигурант с 2022 года «сливал» информацию своим кураторам из посольства США в Москве о ходе СВО, проведении мобилизации в России и общей политической ситуации в стране.