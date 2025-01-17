Politico: глава МИД ФРГ Бербок раскритиковала нерешительную помощь Украине

Об этом сообщает издание Politico.
«Германия в целом в настоящее время не рассматривается как движущая сила политики мира в Европе, и, честно говоря, меня это огорчает», — заявила Бербок.
Она подчеркнула, что даже в условиях предвыборной кампании многие немецкие политики продолжают фокусироваться на национальных интересах, вместо того чтобы принять на себя ответственность за установление мира и свободы на континенте.
Глава МИД ФРГ добавила, что Германии нужно больше инвестировать в собственную безопасность.
В конце 2024 года Бербок не исключила возможность отправки немецких солдат на Украину.