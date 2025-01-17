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Politico: глава МИД ФРГ Бербок раскритиковала нерешительную помощь Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила недовольство действиями властей страны в контексте помощи Украине, указав на нерешительность немецкого руководства.

Источник: AP 2024

Об этом сообщает издание Politico.

«Германия в целом в настоящее время не рассматривается как движущая сила политики мира в Европе, и, честно говоря, меня это огорчает», — заявила Бербок.

Она подчеркнула, что даже в условиях предвыборной кампании многие немецкие политики продолжают фокусироваться на национальных интересах, вместо того чтобы принять на себя ответственность за установление мира и свободы на континенте.

Глава МИД ФРГ добавила, что Германии нужно больше инвестировать в собственную безопасность.

В конце 2024 года Бербок не исключила возможность отправки немецких солдат на Украину.

дипломатия