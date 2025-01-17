Песков призвал не ждать коренных изменений санкционной политики США против РФ

«То, что американская администрация при определенном декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера в этом плане, это ни для кого не секрет. Здесь не нужно предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям. Никаких коренных изменений быть не может», — заявил представитель Кремля.