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Песков призвал не ждать коренных изменений санкционной политики США против РФ

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Коренных изменений политики санкционного давления США на Россию во время президентства Дональда Трампа быть не может, не стоит предаваться чрезмерным ожиданиям. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление выдвинутого Трампом на пост министра финансов США Скотта Бессента, который высказался за ужесточение санкций против России и ее нефтяного сектора.

Источник: Алексей Майшев/POOL/ТАСС

«То, что американская администрация при определенном декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера в этом плане, это ни для кого не секрет. Здесь не нужно предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям. Никаких коренных изменений быть не может», — заявил представитель Кремля.

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