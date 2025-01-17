По словам Захаровой, безопасность станция надежно защищена: пострадавших и значительных повреждений объекта не было. Однако «это не снимает вопросы к тем, кто поставляет киевскому режиму вооружение и кто мотивирует его на совершение террористических актов». Она утверждает, что часть стран-членов ЕС устраивает происходящее, однако власти этих государств действуют против своих же граждан. При этом остальные участники объединения ничего не знают.