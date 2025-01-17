Постпред России при ООН Василий Небензя считает, что США и Великобритания навели Украину на атаку станции «Русская», которая помогает передавать российский газ по «Турецкому потоку». Эти страны, по словам дипломата, заинтересованы в продаже ЕС дорогого американского СПГ. Он также упомянул и о том, что украинцы уже не хотят воевать за Зеленского.
ВСУ атаковали компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае по наводке США и Великобритании, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.
«У нас есть все основания полагать, что атака на инфраструктуру “Турецкого потока” совершена по наводке Вашингтона и Лондона, заинтересованных в подсаживании ЕС на дорогой СПГ из США. Не стоит забывать, что именно эти две страны препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении “Северных потоков” в сентябре 2022 года. Выводы, что называется, очевидны», — приводит ТАСС слова Небензи.
Постпред добавил, что незадолго до атаки Владимир Зеленский отказался продлить контракт с Россией на транзит природного газа в Европу. Небензя отметил, что украинский президент всеми силами пытается доказать западным союзникам, «что его режим все еще может воевать».
«Игнорируя продолжающееся обрушение восточного фронта, он бросает все накопленные и подготовленные на Западе резервы в Курскую область», — сказал дипломат.
Он отметил, что недавно ВСУ предприняли неудачную попытку контрнаступления в Курской области. По его словам, украинская армия в этой атаке потеряла тысячи солдат и сотни единиц западной техники. Небензя утверждает, что украинцы «не хотят воевать за человека, узурпировавшего власть в стране и превратившего ее в концлагерь».
Надежда на содействие Турции.
16 января официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга также обвинила Вашингтон в участии в атаке на станцию «Русская». По словам спикера, США и Украина работают в связке, «чтобы прекратить поставки стабильного, разумного по ценам, качественного российского газа в Европу и расчистить рынок для дорогостоящего американского СПГ».
«Мы ожидаем, что все заинтересованные силы, которые имеют серьезное влияние на киевский режим, прежде всего Турция, предпримут максимальные усилия для упреждения подобных попыток грубейшего нарушения неприкосновенности гражданской инфраструктуры в будущем», — цитирует ТАСС Захарову.
Она утверждает, что союзники Украины должны понимать, что однажды Киев может ударить их же оружием по совместным инфраструктурным проектам.
«Это просто лишено какого-либо здравого смысла — отстраивать “Турецкий поток” и поставлять потом киевскому режиму вооружения, из которых этот “Турецкий поток” может быть уничтожен. Или потреблять то, что идет по “Турецкому потоку”, и параллельно накачивать киевский режим вооружениями, которые они применяют по “Турецкому потоку”, — сказала она.
По словам Захаровой, безопасность станция надежно защищена: пострадавших и значительных повреждений объекта не было. Однако «это не снимает вопросы к тем, кто поставляет киевскому режиму вооружение и кто мотивирует его на совершение террористических актов». Она утверждает, что часть стран-членов ЕС устраивает происходящее, однако власти этих государств действуют против своих же граждан. При этом остальные участники объединения ничего не знают.
«В Брюсселе ограничились невнятными рассуждениями, у ЕС вызывают озабоченность любые атаки на объекты энергетической системы. Якобы Украина ни о чем подобном Евросоюз не информировала. И вообще, это не удары по энергетике, а что-то другое», — добавила Захарова.
Ответ России.
В Минобороны сообщили, что в ответ на атаку станции «Русская» и удары вглубь России дальнобойными западными ракетами ATACMS и Storm Shadow утром 15 января российские военные нанесли групповой удар по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины.
«Одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области», — говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что Россия ответит на любые провокации.