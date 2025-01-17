Песков прокомментировал договор о столетнем партнерстве Британии и Украины

«Это (договор о столетнем партнерстве — ред.) не является положением, которое гарантирует членство в альянсе. Хотя, конечно, учитывая, что Британия является страной НАТО, продвижение её военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент достаточно беспокоящий. Но в любом случае надо будет просто дальше анализировать то, что будет происходить», — сказал Песков журналистам.