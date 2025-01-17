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Песков прокомментировал договор о столетнем партнерстве Британии и Украины

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Договор о столетнем партнерстве Великобритании и Украины не гарантирует Киеву членство в НАТО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Это (договор о столетнем партнерстве — ред.) не является положением, которое гарантирует членство в альянсе. Хотя, конечно, учитывая, что Британия является страной НАТО, продвижение её военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент достаточно беспокоящий. Но в любом случае надо будет просто дальше анализировать то, что будет происходить», — сказал Песков журналистам.

Ране британское правительство сообщило, что Великобритания изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, в рамках соглашения о «столетнем партнерстве» с Украиной.

НАТО