Центр общественного наблюдения за выборами заработает с 21 января в Беларуси

В сообщении сказано, что представители крупнейших общественных объединений и политических партий страны снова объединят усилия для совместной работы, связанной с наблюдением за ходом голосования на выборах. Отмечается, что с первого дня досрочного голосования (речь идет про 21 января) в Беларуси заработает Центр общественного наблюдения за выборами, в котором будет аккумулироваться информация от наблюдателей как о ходе голосования, так и о возможных внештатных ситуациях.