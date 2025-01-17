Центр общественного наблюдения за выборами заработает с 21 января в Беларуси. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Федерации профсоюзов.
В сообщении сказано, что представители крупнейших общественных объединений и политических партий страны снова объединят усилия для совместной работы, связанной с наблюдением за ходом голосования на выборах. Отмечается, что с первого дня досрочного голосования (речь идет про 21 января) в Беларуси заработает Центр общественного наблюдения за выборами, в котором будет аккумулироваться информация от наблюдателей как о ходе голосования, так и о возможных внештатных ситуациях.
«Работа центра выстроена таким образом, чтобы на каждом участке работал наш национальный наблюдатель», — обратили внимание в пресс-службе.
В ФПБ добавили, что речь идет про человека с необходимым уровнем подготовки, четко понимающем свои обязанности, а также ответственность, возложенную на него. Говорится, что национальные наблюдатели знают основные законодательные аспекты работы комиссий, порядок голосования, наблюдения.
В пресс-службе обратили внимание на то, что про ход голосования, возможных проблемных вопросах наблюдатели будут оперативно сообщать в центр. Подобная форма работы дает возможность не только иметь объективную информацию с участков, но также исключает возможность искажения данных.
Сообщается, что с первого дня досрочного голосования для избирателей в центре организуют работы горячей линии, куда каждый сможет задать свой вопрос про ход электоральной кампании, порядке голосования или же сообщить о спорной ситуации.
Тем временем ЦИК сообщил, что бюллетени на выборах президента 2025 будут только на белорусском языке.
Также ЦИК Беларуси предупредил о штрафах до 630 рублей за фото заполненных бюллетеней.
Кстати, МВД заявило о круглосуточной охране всех избирательных участков в Беларуси.