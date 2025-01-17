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Лукашенко рассказал про заинтересованность Сирии и Афганистана в сотрудничестве с Беларусью

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сирия, Афганистан и многие страны Африки выражают заинтересованность в сотрудничестве с Беларусью. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 17 января на совещании по вопросам внешнеторговой деятельности в 2025 году, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Глава государства отметил, что сейчас вектор внешней торговли Беларуси направлен в основном на восток. Хотя страна и не уходит окончательно от экономического взаимодействия со странами Запада. «То, что их интересует и нам выгодно, — торгуем, продаем, но не те объемы и не те деньги. Поэтому восточное направление — Российская Федерация, Китайская Народная Республика», — пояснил он.

Президент рассказал, что порядка пяти государств, расположенных на Востоке, включая Пакистан, Индонезию и КНДР, направили Беларуси свои предложения об организации встреч на высшем уровне для обсуждения вопросов сотрудничества.

«Сирия нам предлагает сотрудничество, просит, чтобы наши должностные лица приехали переговорить, определиться. Афганистан также заинтересован в нашей продукции. Непростая ситуация в обоих государствах», — сказал белорусский лидер.

Президент также упомянул о заинтересованности в сотрудничестве африканских государств. Но не стал называть, каких именно, чтобы «тут “соколы” не налетели на них и не начали давить». «Но десяток государств, которые с удовольствием готовы с нами сотрудничать. Нам это надо? Надо. Сможем ли мы удовлетворить их запросы? Трудно сказать, не такая у нас гигантская экономика, но будем двигаться», — отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко Александр
экономика