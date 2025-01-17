Лукашенко рассказал про заинтересованность Сирии и Афганистана в сотрудничестве с Беларусью

Президент также упомянул о заинтересованности в сотрудничестве африканских государств. Но не стал называть, каких именно, чтобы «тут “соколы” не налетели на них и не начали давить». «Но десяток государств, которые с удовольствием готовы с нами сотрудничать. Нам это надо? Надо. Сможем ли мы удовлетворить их запросы? Трудно сказать, не такая у нас гигантская экономика, но будем двигаться», — отметил Александр Лукашенко.