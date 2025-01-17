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Путин назначил трех новых воронежских судей

Два будут работать в Арбитражном суде Воронежской области, еще один — в Центральном районном суде.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении трех воронежских судей. Документ опубликовали на портале правовой информации в четверг, 16 января.

Судьей Центрального районного суда теперь будет работать Елена Федосова. Аналогичные должности получили две ее коллеги. Судьями Арбитражного суда Воронежской области стали Вера Митина и Марина Шаблаева.

При этом незаполненных вакансий по-прежнему немало. В частности, пока свободно кресло председателя Железнодорожного районного суда и девяти судей.