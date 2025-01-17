Байден заявил, что обещал Путину не размещать ЯО на Украине

Ведущий телеканала MSNBC отметил, что в начале конфликта на Украине существовал риск использования ядерного оружия. Он спросил Байдена, говорил ли он напрямую с Путиным о недопустимости применения ядерного оружия, на что тот ответил утвердительно. Американский лидер утверждает, что в ходе разговора были затронуты темы наличия ядерного оружия на Украине и ее членства в НАТО. При этом он так и не уточнил, когда состоялся описываемый им разговор.