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Лукашенко об интересе к Беларуси в США: если договоримся, будем сотрудничать

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США есть интерес к сотрудничеству с Беларусью, но оно обязательно должно осуществляться с учетом интересов белорусского государства. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 17 января на совещании по вопросам внешнеторговой деятельности в 2025 году, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Глава государства отметил, что Беларусь развивает экономические отношения в основном со странами в восточном направлении. Но на Западе также есть бизнес-круги, которые заинтересованы в сотрудничестве с нашей страной.

«В США у них интерес к нашему государству. Подождем. Мы ведем с ними диалог, переговоры с Западом по интересующим нас направлениям. Договоримся — будем сотрудничать. Но в основе должны лежать наши интересы, нашего государства, и приоритеты, которые мы определили», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко Александр
экономика