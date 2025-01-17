Лукашенко об интересе к Беларуси в США: если договоримся, будем сотрудничать

«В США у них интерес к нашему государству. Подождем. Мы ведем с ними диалог, переговоры с Западом по интересующим нас направлениям. Договоримся — будем сотрудничать. Но в основе должны лежать наши интересы, нашего государства, и приоритеты, которые мы определили», — подчеркнул Александр Лукашенко.