Соглашение Лондона с Киевом и переговоры Путина и Пезешкиана. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан по окончании переговоров проведут пресс-конференцию, где ответят на вопросы журналистов.
О соглашении Великобритании и Украины
Россия обеспокоена продвижением британской военной инфраструктуры к своим границам по соглашению о «столетнем партнерстве» между Лондоном и Киевом: «Это не является положением, которое гарантирует членство [Украины] в альянсе, хотя, конечно, учитывая, что Британия является страной НАТО, продвижение ее военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент достаточно беспокоящий».
Россия изучит, как будет реализовываться это соглашение: «Надо будет дальше анализировать то, что будет происходить».
Москва негативно воспринимает заявление Киева и Лондона о сотрудничестве на Азове: «Это внутреннее море России, там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Великобритании».
О политике США
«Никаких коренных изменений» американской санкционной политики против России при избранном президенте США Дональде Трампе быть не может: «Здесь не нужно предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям».
О поддержке Путина
Результаты опроса ВЦИОМ подтверждают, что Путин пользуется «огромной поддержкой населения».
Успехи в зоне спецоперации являются «очень важным фактором воодушевления» россиян.