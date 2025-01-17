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Соглашение Лондона с Киевом и переговоры Путина и Пезешкиана. Темы брифинга Пескова

Соглашение о «столетнем партнерстве» Великобритании и Украины, переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана, а также возможность изменений в американской политике стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан по окончании переговоров проведут пресс-конференцию, где ответят на вопросы журналистов.

О соглашении Великобритании и Украины

Россия обеспокоена продвижением британской военной инфраструктуры к своим границам по соглашению о «столетнем партнерстве» между Лондоном и Киевом: «Это не является положением, которое гарантирует членство [Украины] в альянсе, хотя, конечно, учитывая, что Британия является страной НАТО, продвижение ее военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент достаточно беспокоящий».

Россия изучит, как будет реализовываться это соглашение: «Надо будет дальше анализировать то, что будет происходить».

Москва негативно воспринимает заявление Киева и Лондона о сотрудничестве на Азове: «Это внутреннее море России, там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Великобритании».

О политике США

«Никаких коренных изменений» американской санкционной политики против России при избранном президенте США Дональде Трампе быть не может: «Здесь не нужно предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям».

О поддержке Путина

Результаты опроса ВЦИОМ подтверждают, что Путин пользуется «огромной поддержкой населения».

Успехи в зоне спецоперации являются «очень важным фактором воодушевления» россиян.

Песков Дмитрий