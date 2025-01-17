Соглашение Лондона с Киевом и переговоры Путина и Пезешкиана. Темы брифинга Пескова

Россия обеспокоена продвижением британской военной инфраструктуры к своим границам по соглашению о «столетнем партнерстве» между Лондоном и Киевом: «Это не является положением, которое гарантирует членство [Украины] в альянсе, хотя, конечно, учитывая, что Британия является страной НАТО, продвижение ее военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент достаточно беспокоящий».