В Волгоградской области Путин назначил пять новых судей

Согласно Указу Президента Российской Федерации № 23 от 16 января 2025 года, в судебной системе Волгоградской области произошли новые назначения.
Юлия Анатольевна Князева утверждена в должности председателя Калачевского районного суда Волгоградской области.
Евгения Алексеевна Волкова и Константин Борисович Забровский назначены судьями Дзержинского районного суда города Волгограда.
Инна Олеговна Кисилева стала судьей Кировского районного суда города Волгограда.
Татьяна Олеговна Городилова приступила к обязанностям судьи Красноармейского районного суда города Волгограда.
Светлана Владимировна Филипенко назначена судьей Тракторозаводского районного суда города Волгограда.