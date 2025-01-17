Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области Путин назначил пять новых судей

Указ Президента РФ уже подписан.

Согласно Указу Президента Российской Федерации № 23 от 16 января 2025 года, в судебной системе Волгоградской области произошли новые назначения.

Юлия Анатольевна Князева утверждена в должности председателя Калачевского районного суда Волгоградской области.

Евгения Алексеевна Волкова и Константин Борисович Забровский назначены судьями Дзержинского районного суда города Волгограда.

Инна Олеговна Кисилева стала судьей Кировского районного суда города Волгограда.

Татьяна Олеговна Городилова приступила к обязанностям судьи Красноармейского районного суда города Волгограда.

Светлана Владимировна Филипенко назначена судьей Тракторозаводского районного суда города Волгограда.