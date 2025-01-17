В думе Владивостока прокомментировали просьбы лишить Лагутенко почетного звания

Напомним, ранее «РГ» сообщили, что представители общественности, поддержанные некоторыми депутатами гордумы, а также Почётные граждане города хотят лишить звания лидера группы «Мумий Тролль», давно уехавшего из страны и осудившего СВО.
По словам председателя совета Почётных граждан Владивостока и Приморского края Светланы Морозовой, в 2016 году многие обладатели звания были против присвоения его Лагутенко, тем более что тогда «за бортом остались очень уважаемые горожане».
Среди инициаторов лишения Лагутенко звания — руководитель регионального исполкома общероссийского движения «Сильная Россия» в Приморском крае Алексей Свиридов, считающий, что поведение Лагутенко во время СВО «практически всё обнуляет».
При этом Морозова отметила, что по действующим в крае законам лишить Лагутенко звания «практически невозможно». Но соответствующий вопрос перед властями поставлен.
Между тем в думе Владивостока заявили, что там не получали обращений о лишении Лагутенко звания.
Дума Владивостока не получала обращений о лишении музыканта Ильи Лагутенко звания Почетного гражданина, при этом присвоение этого звания не зависит от факта проживания человека на территории города, сообщили РИА Новости в думе Владивостока.
При этом там отметили, что присвоение звания не зависит от факта рождения или проживания во Владивостоке. Лишить его можно, если будет установлено, что сведения в документах, на основании которых присвоено звание, недостоверны, а также если в силу вступит обвинительный приговор суда.
Ранее сообщалось, что в Калифорнии сгорела вилла Лагутенко.