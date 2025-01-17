Лукашенко: Запад не хочет с сотрудничать с Беларусью в области экономики

По его мнению, западные страны в этом вопросе идут в фарватере Соединенных Штатов и у них в повестке дня не стоит конкуренция в автомобилестроении и других отраслях. Белорусский лидер напомнил, что большая часть отечественной продукции в настоящее время продается на восточном направлении, хотя и от западного никто не уходит.