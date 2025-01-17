Лукашенко: Запад не хочет с сотрудничать с Беларусью в области экономики

«Запад не хочет с нами сотрудничать в области экономики. Мы им со своей продукцией абсолютно не нужны».
По его мнению, западные страны в этом вопросе идут в фарватере Соединенных Штатов и у них в повестке дня не стоит конкуренция в автомобилестроении и других отраслях. Белорусский лидер напомнил, что большая часть отечественной продукции в настоящее время продается на восточном направлении, хотя и от западного никто не уходит.
«Что их интересует и нам выгодно, мы продаем. Но это не те объемы».
Лукашенко акцентировал, что основное внимание должно быть уделено восточному направлению, а это Россия и Китай.
При этом он обратил внимание, что по-прежнему проявляет заинтересованность в сотрудничестве с Беларусью Венесуэла. Это предлагают и представители бизнес-кругов.
На совещании во Дворце Независимости в пятницу присутствовали премьер-министр Роман Головченко, глава Нацбанка Павел Каллаур, госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, министр обороны Виктор Хренин, председатель КГБ Иван Тертель и глава МЧС Вадим Синявский.