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Лукашенко: Запад не хочет с сотрудничать с Беларусью в области экономики

МИНСК, 17 янв — Sputnik. Западные государства не хотят конкурировать с белорусскими производителями, заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании, посвященном внешнеторговой деятельности.

Источник: Sputnik.by

«Запад не хочет с нами сотрудничать в области экономики. Мы им со своей продукцией абсолютно не нужны».

цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По его мнению, западные страны в этом вопросе идут в фарватере Соединенных Штатов и у них в повестке дня не стоит конкуренция в автомобилестроении и других отраслях. Белорусский лидер напомнил, что большая часть отечественной продукции в настоящее время продается на восточном направлении, хотя и от западного никто не уходит.

«Что их интересует и нам выгодно, мы продаем. Но это не те объемы».

обратил внимание он.

Лукашенко акцентировал, что основное внимание должно быть уделено восточному направлению, а это Россия и Китай.

При этом он обратил внимание, что по-прежнему проявляет заинтересованность в сотрудничестве с Беларусью Венесуэла. Это предлагают и представители бизнес-кругов.

На совещании во Дворце Независимости в пятницу присутствовали премьер-министр Роман Головченко, глава Нацбанка Павел Каллаур, госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, министр обороны Виктор Хренин, председатель КГБ Иван Тертель и глава МЧС Вадим Синявский.

Лукашенко Александр
экономика