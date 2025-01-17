Лукашенко заявил о переговорах с США и Западом

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по вопросам внешнеторговой деятельности в 2025 году, которое проходит 17 января, заявил о переговорах с США и Западом, передает БелТА.
Лукашенко обратил внимание на то, что белорусская сторона в основном развивает экономические отношения со странами в восточном направлении. Он заметил, что на Западе также есть бизнес-круги, заинтересованные в сотрудничестве с Беларусью.
— В США у них интерес к нашему государству. Подождем. Мы ведем с ними диалог, переговоры с Западом по интересующим нас направлениям, — заявил президент Беларуси.
По словам главы государства, в том случае, если удастся договориться, то будет сотрудничество. Он подчеркнул, что в основе должны лежать интересы Беларуси, а также приоритеты, определенные страной.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Запад не хочет сотрудничать с Беларусью в экономике: «Мы со своей продукцией абсолютно не нужны».
Кстати, Лукашенко оценил ситуацию с пунктами пропуска Польши на границе с Беларусью: «Да хоть все пусть закроют».
Кроме того, глава государства убежден, что Беларусь должна строить вторую АЭС.