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Лукашенко заявил о переговорах с США и Западом

Лукашенко рассказал, что Беларусь ведет переговоры с Западом и США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по вопросам внешнеторговой деятельности в 2025 году, которое проходит 17 января, заявил о переговорах с США и Западом, передает БелТА.

Лукашенко обратил внимание на то, что белорусская сторона в основном развивает экономические отношения со странами в восточном направлении. Он заметил, что на Западе также есть бизнес-круги, заинтересованные в сотрудничестве с Беларусью.

— В США у них интерес к нашему государству. Подождем. Мы ведем с ними диалог, переговоры с Западом по интересующим нас направлениям, — заявил президент Беларуси.

По словам главы государства, в том случае, если удастся договориться, то будет сотрудничество. Он подчеркнул, что в основе должны лежать интересы Беларуси, а также приоритеты, определенные страной.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Запад не хочет сотрудничать с Беларусью в экономике: «Мы со своей продукцией абсолютно не нужны».

Тем временем МИД сказал о приглашении наблюдателей ОБСЕ на президентские выборы в Беларуси.

Кстати, Лукашенко оценил ситуацию с пунктами пропуска Польши на границе с Беларусью: «Да хоть все пусть закроют».

Кроме того, глава государства убежден, что Беларусь должна строить вторую АЭС.