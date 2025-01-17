Бывший новосибирский губернатор попал под санкции США

Василий Юрченко далеко не первый новосибирский управленец, попавший под санкции США. Ранее в санкционные списки были внесены сенаторы Владимир Городецкий и Александр Карелин, а также действующий глава региона Андрей Травников. Кроме того, ограничения были введены в отношении целого ряда новосибирских предприятий.