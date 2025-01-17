Бывший новосибирский губернатор попал под санкции США

Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко попал в очередной санкционный список США. Вместе с ним туда включили 15 граждан России, ФРГ и Турции.
Василий Юрченко занимал пост главы региона с 2010-го по 2014 год, после чего был отправлен в отставку по указу президента России в связи с утратой доверия.
В данный момент Юрченко является директором АО «Бердский электромеханический завод». Предприятие специализируется на выпуске деталей и узлов точной механики, различных электротоваров и другой продукции. Завод входит в структуру госкорпорации «Роскосмос».
Василий Юрченко далеко не первый новосибирский управленец, попавший под санкции США. Ранее в санкционные списки были внесены сенаторы Владимир Городецкий и Александр Карелин, а также действующий глава региона Андрей Травников. Кроме того, ограничения были введены в отношении целого ряда новосибирских предприятий.
Иван ЛУДНОВ.