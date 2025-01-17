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Великобритания и Польша заключат пакт о сдерживании России

Британия и Польша планируют подписать оборонный договор, в который войдет пункт о совместной деятельности по сдерживанию России. О заключении договора сообщили в офисе премьер-министра Кира Стармера.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Глава правительства Великобритании отправился в Варшаву. В программу визита включены переговоры об оборонном пакте и его выполнении, сообщает Politico.

Стармер сделал заявление о том, что военный договор между Польшей и Великобританией охватит широкий спектр вопросов. В пакте предусмотрено сотрудничество по сдерживанию РФ, по борьбе с нелегальной миграцией.

Заключение оборонного договора в Великобритании представляют как возобновление тесных взаимоотношений с Европой, пишут «Ведомости».

Ранее Королевство заключило соглашения с Германией и Францией. 16 января Кир Стармер и Владимир Зеленский подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Церемония подписания договора состоялась в Киеве. Документ разрешает Великобритании размещение военных баз на Украине и своих военных кораблей в украинских портах.