Великобритания и Польша заключат пакт о сдерживании России

Глава правительства Великобритании отправился в Варшаву. В программу визита включены переговоры об оборонном пакте и его выполнении, сообщает Politico.
Стармер сделал заявление о том, что военный договор между Польшей и Великобританией охватит широкий спектр вопросов. В пакте предусмотрено сотрудничество по сдерживанию РФ, по борьбе с нелегальной миграцией.
Заключение оборонного договора в Великобритании представляют как возобновление тесных взаимоотношений с Европой, пишут «Ведомости».
Ранее Королевство заключило соглашения с Германией и Францией. 16 января Кир Стармер и Владимир Зеленский подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Церемония подписания договора состоялась в Киеве. Документ разрешает Великобритании размещение военных баз на Украине и своих военных кораблей в украинских портах.