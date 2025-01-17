Леонов: Казань хотела бы принять Зимние игры БРИКС

Спортивные игры стран БРИКС проходили в Казани с 12 по 24 июня. Состязания собрали около 5 тыс. участников из более чем 80 стран, были разыграны 387 комплектов медалей. Общий охват зрителей Игр БРИКС в социальных сетях составил свыше 1 млрд человек. Подробнее о турнире читайте в материале «Татар-информа» Доверие Путина, успех Казани и сравнения с Олимпиадой: главные выводы по Играм БРИКС-2024.