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Леонов: Казань хотела бы принять Зимние игры БРИКС

В Татарстане готовят проект Игр стран БРИКС по зимним видам спорта. Об этом сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов на заседании коллегии возглавляемого им ведомства, посвященном итогам 2024 года.

Источник: ИА Татар-информ

«Выражали такую инициативу. Будем этот вопрос лоббировать и отрабатывать с нашими федеральными коллегами», — заверил руководитель Минспорта РТ.

Спортивные игры стран БРИКС проходили в Казани с 12 по 24 июня. Состязания собрали около 5 тыс. участников из более чем 80 стран, были разыграны 387 комплектов медалей. Общий охват зрителей Игр БРИКС в социальных сетях составил свыше 1 млрд человек. Подробнее о турнире читайте в материале «Татар-информа» Доверие Путина, успех Казани и сравнения с Олимпиадой: главные выводы по Играм БРИКС-2024.

Позднее в столице Татарстана предложили провести Параигры стран БРИКС. В октябре стало известно, что инициатива прорабатывается.