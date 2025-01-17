Украина уже не существует без западных денег, заявил Орбан

«Но и помимо сельского хозяйства экономическое сотрудничество с Украиной вызывает ряд вопросов, и пока что я вижу гораздо больше опасностей, чем возможностей с точки зрения Венгрии… Мы говорим о стране, которая не может стоять на ногах. Без западных денег страны уже нет. Экономической деятельности, которая могла бы внести положительный вклад в европейскую экономику, пока нет, есть только руины», — отметил Орбан.