Украина уже не существует без западных денег, заявил Орбан

«Если говорить о послевоенном периоде, то надо понимать, что Украина для европейской экономики — очень серьезный вызов и даже угроза… Если в Брюсселе не возобладает здравый смысл и Украина присоединится к европейской экономике, как этого сейчас хочет Брюссель, то венгерские аграрии могут закрывать лавочку. И польские могут закрывать лавочку, и французским запросто тоже придется», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер уточнил, что при теоретическом вступлении Украины в ЕС понадобятся «серьезные защитные меры» в области сельского хозяйства, чтобы украинские продукты по низким ценам не разрушили европейский рынок.
«Но и помимо сельского хозяйства экономическое сотрудничество с Украиной вызывает ряд вопросов, и пока что я вижу гораздо больше опасностей, чем возможностей с точки зрения Венгрии… Мы говорим о стране, которая не может стоять на ногах. Без западных денег страны уже нет. Экономической деятельности, которая могла бы внести положительный вклад в европейскую экономику, пока нет, есть только руины», — отметил Орбан.
Ранее Орбан заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это «кошмарная» сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы «сотворить чудеса».
Ранее Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что самый идеальный вариант для Украины — стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну.
Венгерский премьер также неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США.