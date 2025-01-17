Лукашенко сказал про интерес США к сотрудничеству с Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании, посвященном вопросам внешнеторговой деятельности в 2025 году 17 января, сказал про интерес США к сотрудничеству с Беларусью, сообщает БелТА.
Президент, говоря про развитие экономических отношений, заявил, что Беларусь в основном развивает их со странами восточного направления. Вместе с тем он обратил внимание на то, что на Западе имеются бизнес-круги, которые заинтересованы в сотрудничестве с белорусской стороной.
— В США у них интерес к нашему государству. Подождем, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Он сообщил, что Беларусь ведет с США диалог, переговоры с Западом по интересующим страну направлениям.
— Договоримся — будем сотрудничать, — уточнил президент.
По его словам, в основе сотрудничества должны лежать интересы Беларуси и приоритеты, которые были определены в стране.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Запад не хочет сотрудничать с Беларусью в экономике: «Мы со своей продукцией абсолютно не нужны».
Тем временем глава государства убежден, что Беларусь должна строить вторую АЭС.
Также президент оценил ситуацию с пунктами пропуска Польши на границе с Беларусью: «Да хоть все пусть закроют».
Кроме того, Лукашенко назвал транспорт будущего и получил его в подарок.