Лукашенко сказал про интерес США к сотрудничеству с Беларусью

Президент, говоря про развитие экономических отношений, заявил, что Беларусь в основном развивает их со странами восточного направления. Вместе с тем он обратил внимание на то, что на Западе имеются бизнес-круги, которые заинтересованы в сотрудничестве с белорусской стороной.