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Лукашенко сказал про интерес США к сотрудничеству с Беларусью

Лукашенко сказал, что у США есть интерес к сотрудничеству с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании, посвященном вопросам внешнеторговой деятельности в 2025 году 17 января, сказал про интерес США к сотрудничеству с Беларусью, сообщает БелТА.

Президент, говоря про развитие экономических отношений, заявил, что Беларусь в основном развивает их со странами восточного направления. Вместе с тем он обратил внимание на то, что на Западе имеются бизнес-круги, которые заинтересованы в сотрудничестве с белорусской стороной.

— В США у них интерес к нашему государству. Подождем, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он сообщил, что Беларусь ведет с США диалог, переговоры с Западом по интересующим страну направлениям.

— Договоримся — будем сотрудничать, — уточнил президент.

По его словам, в основе сотрудничества должны лежать интересы Беларуси и приоритеты, которые были определены в стране.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Запад не хочет сотрудничать с Беларусью в экономике: «Мы со своей продукцией абсолютно не нужны».

Тем временем глава государства убежден, что Беларусь должна строить вторую АЭС.

Также президент оценил ситуацию с пунктами пропуска Польши на границе с Беларусью: «Да хоть все пусть закроют».

Кроме того, Лукашенко назвал транспорт будущего и получил его в подарок.