Картаполов и Луговой потребовали от СК проверить Чубайса

Они попросили проверить его служебную деятельность «на предмет наличия признаков соответствующих преступлений». Речь идет о времени, когда Чубайс работал главой правления Роснано (с 2008 до 2020 год) и специальным представителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.