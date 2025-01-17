Картаполов и Луговой потребовали от СК проверить Чубайса

Они попросили проверить его служебную деятельность «на предмет наличия признаков соответствующих преступлений». Речь идет о времени, когда Чубайс работал главой правления Роснано (с 2008 до 2020 год) и специальным представителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
Также они попросили Генпрокурора России Игоря Краснова предоставить данные «об имеющихся (имевшихся) в производстве следственных органов Российской Федерации материалах по возбужденным уголовным делам» против Чубайса.
Депутаты попросили предоставить результаты проверки и материалы в комитеты по обороне и по безопасности и противодействию коррупции.
Президент России Владимир Путин уволил Анатолия Чубайса с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития в марте 2022 года. За два дня до оставки Чубайс уехал из России, писал Bloomberg.
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