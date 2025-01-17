Головченко: рано или поздно сотрудничество Беларуси с Западом возобновится

Отвечая на вопрос, виден ли свет в конце санкционного тоннеля и когда может возобновиться нормальное, полноценное сотрудничество на западном направлении, Роман Головченко не стал давать точных прогнозов. «Это зависит не от нас в большей степени. Президент неоднократно говорил о том, что мы готовы реанимировать или возобновить полноценное сотрудничество с Западом в любой момент. Не надо им это сейчас, хотят они переплачивать в ущерб своей экономике — пусть это будет так», — отметил премьер-министр.