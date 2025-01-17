Головченко: рано или поздно сотрудничество Беларуси с Западом возобновится

«Интерес есть. Особенно со стороны тех бизнес-кругов, которые страдают от политики своих собственных правительств во имя каких-то непонятных и мифических ценностей. Поэтому мы абсолютно спокойно к этому относимся. Все равно, я уверен, что рано или поздно сотрудничество возобновится. Конечно, хотелось бы, чтобы это случилось раньше. Чем раньше это случится, тем меньше пострадают все вовлеченные стороны», — заявил премьер-министр.
Отвечая на вопрос, виден ли свет в конце санкционного тоннеля и когда может возобновиться нормальное, полноценное сотрудничество на западном направлении, Роман Головченко не стал давать точных прогнозов. «Это зависит не от нас в большей степени. Президент неоднократно говорил о том, что мы готовы реанимировать или возобновить полноценное сотрудничество с Западом в любой момент. Не надо им это сейчас, хотят они переплачивать в ущерб своей экономике — пусть это будет так», — отметил премьер-министр.
По его словам, торговый оборот с Евросоюзом, с Западом в целом идет. «По тем позициям, которые не находятся в сфере санкционного воздействия, а где-то идеи и реэкспорт по другим каналам. Европейский бизнес работать с нами заинтересован. И мы неоднократно получали конкретные предложения по работе. Там, где это для нас выгодно и возможно, мы это реализуем», — уточнил Роман Головченко.