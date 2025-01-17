Посол России в Молдавии заявил, что Приднестровье никто не бросил

По его словам, сейчас предпринимаются все необходимые усилия для разрешения гуманитарного кризиса. «Другое дело, не все зависит от нас. Но все необходимые усилия по решению этого гуманитарного кризиса предпринимаются. Надеемся, что будет найдено понимание и все проблемы будут решено при содействии Российской Федерации», — подчеркнул посол. Он также выразил надежду, что президент Молдавии Майя Санду сдержит слово и не будет препятствовать поставкам газа в Приднестровье.