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Глава Башкирии Радий Хабиров осмотрел новый ФАП в селе Ахманово

Сегодня, 17 января, в рамках рабочей поездки по Бакалинскому районе Глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с работой Ахмановского ФАП.

Источник: Башинформ

Модульный фельдшерско-акушерский пункт был установлен в июле 2024 года. Ранее ФАП находился в приспособленном помещении сельского дома культуры, построенном в 1985 году.

Руководитель региона пообщался с фельдшером Кларой Купцовой, которая имеет общий стаж работы в 34 года. По ее словам, ФАП обслуживает более 400 человек.

«Здесь созданы все условия для приема пациентов, есть свой аптечный пункт», — рассказала фельдшер.

Глава администрации Бакалинского района Олег Ефимов рассказал, что всего в районе действует 41 ФАП, большинство из них приведены в порядок. Большое внимание уделяется кадровому вопросу.

«Я каждый раз говорю — у нас всё-таки уходит целое поколение фельдшеров, они все уже в достаточно солидном возрасте. И поэтому сейчас очень важно, чтобы мы им готовили смену. Мы ведь даже начали открывать филиалы наших медколледжей вдоль границ нашей республики, чтобы нашим девчатам и нашим ребятам не приходилось куда-то в другие регионы уезжать. И я думаю — по фельдшерам мы всё-таки потребности сельской медицины сможем обеспечить».

сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос журналиста «Башинформа».