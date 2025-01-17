Глава Башкирии Радий Хабиров осмотрел новый ФАП в селе Ахманово

«Я каждый раз говорю — у нас всё-таки уходит целое поколение фельдшеров, они все уже в достаточно солидном возрасте. И поэтому сейчас очень важно, чтобы мы им готовили смену. Мы ведь даже начали открывать филиалы наших медколледжей вдоль границ нашей республики, чтобы нашим девчатам и нашим ребятам не приходилось куда-то в другие регионы уезжать. И я думаю — по фельдшерам мы всё-таки потребности сельской медицины сможем обеспечить».