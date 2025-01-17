Глава Башкирии Радий Хабиров осмотрел новый ФАП в селе Ахманово

Модульный фельдшерско-акушерский пункт был установлен в июле 2024 года. Ранее ФАП находился в приспособленном помещении сельского дома культуры, построенном в 1985 году.
Руководитель региона пообщался с фельдшером Кларой Купцовой, которая имеет общий стаж работы в 34 года. По ее словам, ФАП обслуживает более 400 человек.
«Здесь созданы все условия для приема пациентов, есть свой аптечный пункт», — рассказала фельдшер.
Глава администрации Бакалинского района Олег Ефимов рассказал, что всего в районе действует 41 ФАП, большинство из них приведены в порядок. Большое внимание уделяется кадровому вопросу.
«Я каждый раз говорю — у нас всё-таки уходит целое поколение фельдшеров, они все уже в достаточно солидном возрасте. И поэтому сейчас очень важно, чтобы мы им готовили смену. Мы ведь даже начали открывать филиалы наших медколледжей вдоль границ нашей республики, чтобы нашим девчатам и нашим ребятам не приходилось куда-то в другие регионы уезжать. И я думаю — по фельдшерам мы всё-таки потребности сельской медицины сможем обеспечить».