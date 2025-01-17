WSJ: в Гренландии ведутся ожесточенные споры о предложении войти в состав США

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Широкая дискуссия развернулась среди политиков Гренландии насчет предложения избранного американского президента Дональда Трампа присоединить остров к США. Об этом они сообщили газете The Wall Street Journal.
По их словам, в преддверии выборов в гренландский парламент в апреле вопрос независимости от Дании приобрел особую важность. Гренландские политики изучают, поможет ли Трамп добиться выхода острова из состава королевства.
7 января Трамп заявил, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Как и тогда, датские и гренландские власти отвергли эту идею.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от агрессии. На нем располагается американская космическая база Питуффик, выполняющая задачи системы предупреждения о ракетном нападении и контроля арктической зоны.