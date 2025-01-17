Назначен новый председатель Шестого кассационного суда

Основанием для проверки в отношении Александра Ефанова в числе прочего стала покупка структурами, связанными с его семьей, земли на Поджабном и аренда у руководителя ГК «Тон-Авто» и экс-главы Жигулевска Александра Курылина автомобиля Toyota Sequoia. Несмотря на то, что арендованное имущество подлежало декларированию, экс-председатель суда не указал иномарку в декларациях за 2019, 2020 и 2021 годы.