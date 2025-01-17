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The Telegraph назвала три сценария развертывания миротворческих сил на Украине

Европейские лидеры, включая глав Великобритании, Франции и Польши, обсуждают отправку миротворческих сил на Украину после заключения сделки о прекращении огня. Хотя подобные переговоры держатся в тайне, The Telegraph делится предположениями о том, как может проходить размещение этих сил.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как говорится в статье, американские войска вряд ли примут участие в миротворческой миссии на Украине. Однако в США предполагают, что силы стран НАТО могли бы занять позиции вдоль «новой границы» между Россией и Украиной, занимающей почти 1300 километров, и установить демилитаризованную буферную зону.

В понедельник Владимир Зеленский написал:

В качестве одной из таких гарантий мы обсудили французскую инициативу по размещению военных контингентов на Украине. Мы рассмотрели практические шаги по ее реализации, а также потенциальное расширение и вовлечение других стран в эти усилия.

Согласно The Telegraph, сейчас могут обсуждаться три основных сценария.

Первый сценарий предполагает развертывание западных войск в стратегических пунктах вдоль буферной зоны, которые будут находиться под защитой истребителей и ударных вертолетов. В тылу будут расположены силы быстрого реагирования, а бронетехника третьего эшелона сможет обеспечить оборону в случае возможного наступления.

Второй сценарий предусматривает создание Западом оборонительной линии вокруг Киева, что позволит ВСУ сосредоточить усилия на сдерживании российских войск.

В рамках третьего сценария миротворческие силы на Западной Украине, в первую очередь Великобритании, Франции и Германии, будут заниматься обучением личного состава ВСУ, при этом их безопасность будут обеспечивать силы противовоздушной обороны, размещенные в Польше.

Также наверняка будут подняты вопросы о том, будет ли установлена ​​бесполетная зона над «новым украинским континентальным массивом» и как ее можно будет обеспечить.

ЕС