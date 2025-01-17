The Telegraph назвала три сценария развертывания миротворческих сил на Украине

Как говорится в статье, американские войска вряд ли примут участие в миротворческой миссии на Украине. Однако в США предполагают, что силы стран НАТО могли бы занять позиции вдоль «новой границы» между Россией и Украиной, занимающей почти 1300 километров, и установить демилитаризованную буферную зону.
В понедельник Владимир Зеленский написал:
В качестве одной из таких гарантий мы обсудили французскую инициативу по размещению военных контингентов на Украине. Мы рассмотрели практические шаги по ее реализации, а также потенциальное расширение и вовлечение других стран в эти усилия.
Согласно The Telegraph, сейчас могут обсуждаться три основных сценария.
Первый сценарий предполагает развертывание западных войск в стратегических пунктах вдоль буферной зоны, которые будут находиться под защитой истребителей и ударных вертолетов. В тылу будут расположены силы быстрого реагирования, а бронетехника третьего эшелона сможет обеспечить оборону в случае возможного наступления.
Второй сценарий предусматривает создание Западом оборонительной линии вокруг Киева, что позволит ВСУ сосредоточить усилия на сдерживании российских войск.
В рамках третьего сценария миротворческие силы на Западной Украине, в первую очередь Великобритании, Франции и Германии, будут заниматься обучением личного состава ВСУ, при этом их безопасность будут обеспечивать силы противовоздушной обороны, размещенные в Польше.
Также наверняка будут подняты вопросы о том, будет ли установлена бесполетная зона над «новым украинским континентальным массивом» и как ее можно будет обеспечить.