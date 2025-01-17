Текслер выделил Регоператору капремонта свыше 232 млн: на зарплату и хознужды

Ранее стало известно, что губернатор Челябинской области направил 145 млн рублей на мониторинг СМИ и соцсетей — эта субсидия адресована автономной некоммерческой организации «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области». Также в 2025 году на профессиональное развитие чиновников в Челябинской области направят 52 млн рублей. В этом случае субсидия предоставляется автономной некоммерческой организации «Корпоративный центр содействия развитию компетенций государственных и муниципальных служащих», созданной при правительстве региона.