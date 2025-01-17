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Текслер выделил Регоператору капремонта свыше 232 млн: на зарплату и хознужды

Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области получит свыше 232 млн рублей из бюджета в виде субсидии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее постановление подписал Алексей Текслер.

Субсидию направят на обеспечение уставной деятельности Регоператора: оплату труда сотрудников, административные, хозяйственные и прочие расходы, которые необходимы для обеспечения работы, «осуществления видов деятельности и достижения задач».

Отметим, например, в 2021 году на эти цели выделялось около 175 млн рублей.

Ранее стало известно, что губернатор Челябинской области направил 145 млн рублей на мониторинг СМИ и соцсетей — эта субсидия адресована автономной некоммерческой организации «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области». Также в 2025 году на профессиональное развитие чиновников в Челябинской области направят 52 млн рублей. В этом случае субсидия предоставляется автономной некоммерческой организации «Корпоративный центр содействия развитию компетенций государственных и муниципальных служащих», созданной при правительстве региона.

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