Токаев принял главу Международной федерации тяжелой атлетики

Мохаммед Джалуд Аль-Шаммари, напомнив об успешном выступлении казахстанских спортсменов на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Бахрейне, сообщил, что Казахстан рассматривается как один из наиболее вероятных кандидатов на проведение лицензионного отборочного турнира к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.