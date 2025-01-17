Франция назвала неприемлемым наведение радара ПВО России на свой самолет

Самолет во время патрулирования попал под засветку радаров, а также подвергся радиоэлектронному противодействию, сообщило Agence France-Presse, чей журналист был на борту. Самолет вылетел с авиабазы на западе Франции и провел около пяти часов у побережья Швеции и стран Балтии, наблюдая примерно за 200 морскими судами, «в основном гражданскими», передает агентство.