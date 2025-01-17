Франция назвала неприемлемым наведение радара ПВО России на свой самолет

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню посчитал неприемлемым наведение радара российской системы противовоздушной обороны (ПВО) на французский самолет-разведчик в небе над Балтийским морем.
«В ночь со среды на четверг французский самолет морской разведки Atlantique 2 подвергся попытке устрашения со стороны России», — написал он на своей странице в X. По словам Лекорню, самолет патрулировал международное воздушное пространство. Это проходило в рамках операции НАТО. Французский самолет «был засвечен радаром наведения системы ПВО С-400», заявил Лекорню.
«Такие агрессивные действия России неприемлемы», — добавил он.
Самолет во время патрулирования попал под засветку радаров, а также подвергся радиоэлектронному противодействию, сообщило Agence France-Presse, чей журналист был на борту. Самолет вылетел с авиабазы на западе Франции и провел около пяти часов у побережья Швеции и стран Балтии, наблюдая примерно за 200 морскими судами, «в основном гражданскими», передает агентство.
Командующий силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи назвал инцидент «довольно серьезным».
В ноябре 2024 года были повреждены два подводных кабеля связи в Балтийском море — BCS East-West Interlink между Литвой и Швецией и C-Lion1 между Финляндией и Германией. В этом заподозрили экипаж китайского грузового судна Yi Peng 3. По версии европейских следователей, экипаж умышленно повредил кабель C-Lion1 при помощи якоря.
Немецкое издание Bild отмечало, что капитан сухогруза является гражданином России, однако WSJ утверждала, что капитан — гражданин Китая. При этом служба безопасности и разведки Финляндии назвала преждевременными разговоры о причинах произошедшего, указав, что в мире ежегодно происходит около 200 обрывов подводных кабелей.
Yi Peng 3 — грузовое судно длиной 217 м. Согласно китайскому судовому реестру, его владельцем является китайская компания Ningbo Yipeng Shipping, отмечает Helsingin Sanomat.
По данным службы Marinetraffic, Yi Peng 3 до этого покинуло Средиземное море и направилось через Балтийское море в Россию. Корабль остановился в порту Усть-Луга, откуда 11 ноября, отправился в обратный путь на юго-запад.