Лучший показатель за пятилетку. Головченко об увеличении доходов населения в 2024 году

Экономика функционировала в условиях ценовой стабильности на внутреннем рынке, подчеркнул Роман Головченко. При напряженной задаче по инфляции не более 6% фактическая инфляция за прошлый год составила 5,2%. «Это результат достаточно напряженной и слаженной работы как экономического блока правительства, так и Национального банка, банковской системы. Ну и в этих условиях, в условиях ценовой стабильности и относительно низкой инфляции, экономический рост позволяет решать ключевую задачу — повышение доходов населения», — отметил он.
На сколько в Беларуси увеличились инвестиции за 2024 год, рассказал Головченко Головченко оценил объем экспорта по итогам 2024 года в рекордные $50 млрд Рекордные объемы выпуска продукции. Головченко обозначил драйверы роста экономики в 2024 году.
По словам Романа Головченко, реальные располагаемые денежные доходы населения за 2024 год выросли на 9,5%. «Реальные располагаемые доходы населения — это не только заработная плата, но и пенсии, и стипендии, и пособия, и все иные виды социальных выплат. План был 3,5%, по факту это 9,5% — лучший показатель за всю пятилетку. При этом реально заработная плата выросла еще больше — на 12 процентных пунктов. По итогам января-ноября уровень заработной платы составил более Br2,2 тыс.», — рассказал премьер.
В 2024-м дважды повышались трудовые пенсии. «С 1 февраля на 10% они были повышены, с 1 октября еще на 5%. Таким образом, реальный темп роста пенсий по возрасту составил 109,6%», — отметил глава правительства.