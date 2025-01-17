Лучший показатель за пятилетку. Головченко об увеличении доходов населения в 2024 году

По словам Романа Головченко, реальные располагаемые денежные доходы населения за 2024 год выросли на 9,5%. «Реальные располагаемые доходы населения — это не только заработная плата, но и пенсии, и стипендии, и пособия, и все иные виды социальных выплат. План был 3,5%, по факту это 9,5% — лучший показатель за всю пятилетку. При этом реально заработная плата выросла еще больше — на 12 процентных пунктов. По итогам января-ноября уровень заработной платы составил более Br2,2 тыс.», — рассказал премьер.