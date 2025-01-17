Си Цзиньпин созвонился с Дональдом Трампом

Ранее, после своей победы на выборах, Трамп сообщал о первых контактах с председателем КНР. «У меня очень хорошие отношения с президентом Си. Мы на связи», — сказал 9 декабря избранный президент. Последний раз они встречались в 2019 году на саммите G20 в Японии.
До своего избрания Дональд Трамп заявлял, что он наладит «отличные» отношения с Китаем в случае победы на выборах. Для этого, говорил Трамп, он рассчитывает добиться уважения Пекина. Несмотря на это, избранный президент США обещал ввести антикитайские меры. Он говорил о дополнительных тарифах на китайские товары в размере более 60%. Впрочем, после своей победы Дональд Трамп снизил объем угроз, заявив уже про десятипроцентные тарифы на импорт из Китая.