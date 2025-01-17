Си Цзиньпин созвонился с Дональдом Трампом

До своего избрания Дональд Трамп заявлял, что он наладит «отличные» отношения с Китаем в случае победы на выборах. Для этого, говорил Трамп, он рассчитывает добиться уважения Пекина. Несмотря на это, избранный президент США обещал ввести антикитайские меры. Он говорил о дополнительных тарифах на китайские товары в размере более 60%. Впрочем, после своей победы Дональд Трамп снизил объем угроз, заявив уже про десятипроцентные тарифы на импорт из Китая.