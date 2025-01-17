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Си Цзиньпин созвонился с Дональдом Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает Синьхуа. Агентство не уточняет, о чем беседовали главы государств.

Источник: AP 2024

Ранее, после своей победы на выборах, Трамп сообщал о первых контактах с председателем КНР. «У меня очень хорошие отношения с президентом Си. Мы на связи», — сказал 9 декабря избранный президент. Последний раз они встречались в 2019 году на саммите G20 в Японии.

До своего избрания Дональд Трамп заявлял, что он наладит «отличные» отношения с Китаем в случае победы на выборах. Для этого, говорил Трамп, он рассчитывает добиться уважения Пекина. Несмотря на это, избранный президент США обещал ввести антикитайские меры. Он говорил о дополнительных тарифах на китайские товары в размере более 60%. Впрочем, после своей победы Дональд Трамп снизил объем угроз, заявив уже про десятипроцентные тарифы на импорт из Китая.

Трамп Дональд