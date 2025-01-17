Вице-мэр Екатеринбурга Корюков уходит в отставку

Андрей Корюков получил должность вице-мэра в 2021 году, сменив на посту Марину Андрусь. На посту он курировал работу департамента финансов и финансово-бухгалтерское управление. До назначения господин Корюков проработал в мэрии более 20 лет: с 1997 года занимал должность заместителя председателя комитета по экономике, с 2000 года — заместителя начальника финансово-бюджетного управления (сегодня — департамент финансов), с 2001 года — руководителя управления, с 2016 года — заместителя главы города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам. В 2018 году был назначен заместителем министра экономики и территориального развития Свердловской области.