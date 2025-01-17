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Вице-мэр Екатеринбурга Корюков уходит в отставку

Заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков оставит должность в ближайшее время, рассказал «Ъ-Урал» источник в городской администрации.

Источник: Коммерсантъ

Собеседник не исключил, что вице-мэр может занять пост главы Кировского района, который стал вакантным после отставки Владимира Боликова.

Примечательно, что с 2019 года департаментом по строительству администрации (ранее.— комитет по строительству) руководит сын вице-мэра Алексей Корюков.

Андрей Корюков получил должность вице-мэра в 2021 году, сменив на посту Марину Андрусь. На посту он курировал работу департамента финансов и финансово-бухгалтерское управление. До назначения господин Корюков проработал в мэрии более 20 лет: с 1997 года занимал должность заместителя председателя комитета по экономике, с 2000 года — заместителя начальника финансово-бюджетного управления (сегодня — департамент финансов), с 2001 года — руководителя управления, с 2016 года — заместителя главы города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам. В 2018 году был назначен заместителем министра экономики и территориального развития Свердловской области.