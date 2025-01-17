Лукашенко подписал указ, которым 2025−2029 годы объявлены пятилеткой качества

Реализовать задачи пятилетки качества, сделать ее эффективной и результативной можно лишь совместными усилиями государственных органов, организаций всех форм собственности и граждан. В этой связи будет продолжено формирование понимания личной ответственности граждан за общий результат, за сохранение независимости страны.