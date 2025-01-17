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Экс-посол США в Молдове может лишиться работы

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Бывший глава дипломатического представительства США в Молдове Дерек Хоган может уйти в отставку после вступления в должность избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Источник: Sputnik.md

Западные СМИ сообщают, что советники Трампа предложили трем сотрудникам Госдепа, карьерным дипломатам — Марсии Берникат, Элейне Теплиц и бывшему послу США в Молдове Дереку Хогану уйти в отставку.

Известно, что большинство кадровых сотрудников дипломатической службы США переходят из одной администрации в другую, в отставку после при вступлении нового президента в должность уходят только политические назначенцы. Журналисты отмечают, что все трое ранее работали и с демократическими, и с республиканскими правительствами, а Дерек Хоган ранее был послом США в Молдове.