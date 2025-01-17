Экс-посол США в Молдове может лишиться работы

Известно, что большинство кадровых сотрудников дипломатической службы США переходят из одной администрации в другую, в отставку после при вступлении нового президента в должность уходят только политические назначенцы. Журналисты отмечают, что все трое ранее работали и с демократическими, и с республиканскими правительствами, а Дерек Хоган ранее был послом США в Молдове.