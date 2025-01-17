Политическая «лунная походка»: Трамп отказывается от предвыборных обещаний

Снижение инфляции
Рост стоимости жизни в США в последнее время был настолько тревожным, что, несмотря на впечатляющие экономические показатели, американцы неоднократно оценивали состояние национальной экономики как плохое, говорится в статье.
Этим и воспользовался Трамп. По его же собственным словам, инфляция стала основной причиной его победы на президентских выборах в ноябре 2024 года. Это, а также то, что он впервые начал использовать «термин» продукты для описания продовольственных товаров, которые американцы покупают в таких коммерческих точках, как Shaw’s, Market Basket и Hannaford.
«Очень простое слово — продукты. … Я начал использовать слово — продукты питания», — удивлялся Трамп в начале декабря в интервью NBC News. «Когда вы покупаете яблоки, бекон, яйца, они удваиваются и утраиваются в цене за короткий промежуток времени, и я выиграл выборы, основываясь на этом. Мы собираемся значительно снизить эти цены».
«Послушайте, они их подняли. Я бы хотел их снизить. Трудно снижать цены, когда они растут. Знаете, это очень сложно», — пустился в пространные рассуждения Трамп.
Стоит отметить, что инфляция тогда была мировым явлением и во многом связана с ценами на энергоносители и проблемами в цепочке поставок после Covid-19. И надежда Трампа на то, что она ослабеет на фоне снижения цен на энергоносители и стабилизации цепочек поставок — «вы знаете, цепочки поставок все еще нарушены», — показывает, что он это прекрасно понимал.
Сокращение федеральных расходов
Во время президентской кампании 2016 года, когда дефицит госбюджета составлял 585 млрд долларов, Трамп заявил, что «очень быстро» сможет сбалансировать ситуацию, и это, по его словам, займет пять лет. Три года спустя, еще до того, как экономика начала страдать от Covid-19, дефицит уже достиг 984 млрд долларов.
В этот раз Трамп уже избегал сроков. Однако в начале сентября, когда стало известно, что Илон Маск возглавит целевую группу (Департамент эффективности правительства, DOGE), Трамп предположил:
Они разработают план действий по полной ликвидации мошенничества и неправомерных платежей в течение шести месяцев. Это сэкономит триллионы долларов, триллионы! Которые сейчас тратятся впустую и исчезают. Это колоссально.
Сам Маск изначально говорил о сокращении госрасходов «как минимум на 2 трлн долларов» из годового бюджета в 6,7 трлн долларов. Позже Маск пересмотрел свою позицию, заявив, что он и сопредседатель DOGE Вивек Рамасвами будут стремиться к сокращению издержек на 2 трлн долларов, рассчитывая в итоге урезать их на 1 трлн долларов. А теперь этот 1 трлн долларов превратился в 500 млрд долларов.
По оценкам Либертарианского института Катона, для уменьшения расходов хотя бы на 480 млрд долларов в год среди прочего потребуются сокращение студенческих кредитов, ограничение доступа к Medicaid и социальному обеспечению, сокращение продовольственных талонов и урезание вознаграждения федеральным служащим.
Российско-украинский конфликт
Ну хоть тут-то можно надеяться на то, что конфликт на Украине закончится в первый же день работы новой администрации? В конце концов, Трамп неоднократно заявлял, что это будет легко благодаря его «выдающимся отношениям» с мировыми лидерами.
«Я положу конец этой войне за один день, за 24 часа», — хвастливо заявил он в одной из своих предвыборных речей. Но и это обещание было нарушено в ходе «тактического отступления» команды Трампа.
Как недавно сообщили агентству Reuters два соратника Трампа, они рассматривают возможность урегулирования конфликта на Украине в течение нескольких месяцев, «описав предыдущие обещания Трампа как сочетание предвыборного бахвальства и недостаточной оценки неразрешимости конфликта и времени, необходимого для формирования новой администрации».
Он как-то заявил, что «у вас голова пойдет кругом, когда вы увидите, что произойдет в мой первый день в Овальном кабинете». Так вот: голова уже идет кругом от одной только попытки уследить за обещаниями, которые он нарушил после выборов.