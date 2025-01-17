Политическая «лунная походка»: Трамп отказывается от предвыборных обещаний

Стоит отметить, что инфляция тогда была мировым явлением и во многом связана с ценами на энергоносители и проблемами в цепочке поставок после Covid-19. И надежда Трампа на то, что она ослабеет на фоне снижения цен на энергоносители и стабилизации цепочек поставок — «вы знаете, цепочки поставок все еще нарушены», — показывает, что он это прекрасно понимал.