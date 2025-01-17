Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным

В сентябре 2024 г. во время рабочего визита в Самарскую область Вячеслав Володин поддержал предложения губернатора по развитию региона, подчеркнув: это один из ключевых индустриальных центров, который по экономическому потенциалу входит в десятку субъектов нашей страны.