Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве

Как сообщил 11 января посол Ирана в России Казем Джалали, документ состоит из преамбулы и 47 статей, которые определят отношения стран во всех сферах как минимум на следующие 20 лет. «Для обновления и составления нового соглашения министры иностранных дел двух стран договорились, что Исламская Республика Иран подготовит проект. Мы подготовили проект и передали его российской стороне, — рассказал он в интервью иранскому агентству IRNA. — Это заняло около двух с половиной — трех лет, было много встреч и обсуждений, внесены многочисленные изменения, пока, наконец, не было достигнуто соглашение».