Илья Авербух: «Казань — визитная карточка страны»

На катке казанского парка «Черное озеро» сегодня проходит всероссийский зимний фестиваль WinterFest. Чтобы представить бесплатное ледовое шоу, провести мастер-классы по фигурному катанию и встретиться с юными спортсменами в город прибыл серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира, Европы и России Илья Авербух. На пресс-подходе с журналистами спортсмен рассказал о новшествах в организации мероприятия, оценил инфраструктуру города и поделился мнением о проведении зимних Игр БРИКС.
«Казань — визитная карточка страны, это очень открытый город с такой же публикой. Сейчас параллельно в нескольких точках проходят наши новогодние представления, но мы всегда с радостью приезжаем в Казань, каждый новый приезд столица Татарстана хорошеет. Хочется сказать большое спасибо администрации города».
Winter Fest проходит в столице Татарстана во второй раз. В прошлом году, как подчеркнул фигурист, событие вызвало большой интерес горожан. В организацию мероприятия активно вовлеклась дирекция парков и скверов города. «Конечно, когда работает такая синергия, мы не можем не приехать сюда. Казань, как я уже сказал, один из флагманов. Конечно, я хотел бы продолжать выступать здесь, буду счастлив приехать сюда снова», — отметил он.
Сегодня перед горожанами выступят Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Албена Денкова, Максим Ставиский, Алексей Усков, а также балет «Ледовая симфония» под руководством Анастасии Игнатьевой. Представление откроют казанские фигуристы Дарина Абрамова и Карим Имамиев.
«Второй год подряд мы делаем такой подарок казанцам. Это абсолютно бесплатное шоу, билеты здесь не продаются, но надо прийти на каток. Думаю, будет замечательная атмосфера. В этом году мы добавили еще и экран, чтобы зрители, которые будут стоять далеко, могли видеть шоу на нем. С каждым годом мы стараемся проводить мероприятие все лучше», — сказал олимпийский чемпион.
В обед в парке «Черное озеро» фигурист провел открытый мастер-класс по катанию. Участниками занятия стали 150 детей и взрослых. На уроке горожане сделали разминку и разучили основы катания на коньках. «Сегодня я уже провел большой мастер-класс, причем не с профессиональными фигуристами, а с теми, кто желал и записался», — поделился спикер.
Илья Авербух оценил инфраструктуру парка и состояние катка, несмотря на погодные условия. «Нельзя сравнивать качество естественного льда с искусственным, может быть, не за горами — идея организовать в этом замечательном месте всесезонный искусственный лед», — поделился гость.
На вопрос об организации в столице Татарстана зимних Игр БРИКС, фигурист ответил, что в Казани всегда профессионально проводят большие события: «С этим могут справиться только профессионалы, которым доверяют. Казань всегда показывает высочайший уровень организации мероприятий. Сюда приезжают перенимать опыт, узнают, как правильно надо делать».
Также сегодня Илья Авербух встретился с юными фигуристами, представителями спортивных школ «Авиатор», «Стрела» и «Ак Бүре». Он рассказал им о своих первых шагах в фигурном катании, почему стоит заниматься спортом и поделился опытом выступлений. «Это была яркая встреча. Ребята задали много вопросов на разные темы, я с удовольствием с ними пообщался», — поделился спикер.
Фестиваль продлится примерно до 18:20. В это время гости парка могут выиграть приз на колесе удачи или выпить согревающий чай. Для детей подготовлена анимация и открытые массовые катания под музыку.
В этом году с декабря по февраль Winter Fest проходит еще в пяти городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске и Самаре. Проект создан под руководством Ильи Авербуха.
Напомним, в прошлом году зимний фестиваль WinterFest посетили более 5 тысяч человек. Жители и гости Казани стали зрителями ледового шоу с участием Ильи Авербуха, Алексея Ягудина, Максима Шабалина и других именитых фигуристов.
Диляра Гафурова.