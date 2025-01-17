Илья Авербух: «Казань — визитная карточка страны»

Winter Fest проходит в столице Татарстана во второй раз. В прошлом году, как подчеркнул фигурист, событие вызвало большой интерес горожан. В организацию мероприятия активно вовлеклась дирекция парков и скверов города. «Конечно, когда работает такая синергия, мы не можем не приехать сюда. Казань, как я уже сказал, один из флагманов. Конечно, я хотел бы продолжать выступать здесь, буду счастлив приехать сюда снова», — отметил он.