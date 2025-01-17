Путин выступил против использования норм права в корыстных интересах

«(Нужно действовать — ред), опираясь на устав Организации объединенных наций (ООН). К этому нужно стремиться, не пытаться использовать нормы международного права в каких-то корыстных интересах, сиюминутно поворачивая в выгодную для себя сторону одному или группе государств», — сказал российский лидер во время заявления для прессы по итогам переговоров.
В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.