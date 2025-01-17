Что будет с Апраксиным двором и «Красным треугольником» в 2025 году

«И по “Красному треугольнику”, и по Апраксину двору ведется тяжелая работа с точки зрения имущественно-правового статуса объектов и территории, и я думаю, что мы в этом году выйдем на те принципиальные решения, по которым мы пойдем реализовывать эти объекты», — сказал глава комитета по инвестициям Иван Складчиков.