Бочаров в пятницу вечером привел подчиненных на аттракционы

Следующим местом, куда зашли руководители области и города, стало «общежитие» с альпаками и козами. Эти милые животные поселились под одной «крышей» в ЦПКиО в декабре 2024 года. Андрей Бочаров пришел к ним в гости с морковкой. Альпаки и козы, увидев угощение, выстроились в ряд за своей порцией.