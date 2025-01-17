Три пакета обещаний: что успел сделать новый губернатор за 100 дней на посту

Нет информации об исполнении следующих обещаний: о снабжении дронами калининградских фронтовиков на СВО, ускорении строительства межрайонной поликлиники в Советске, ПСД по которой власти обещали закончить уже в декабре, плане модернизации ливневой системы Калининграда. Не слышно о разработке плана появления чистой воды в каждом районе области, расширении накопителя на погранпункте в Чернышевском, открытии нескольких умных площадок и фиджитал-центра и др. Кроме того, можно констатировать, что пока нет окончательного результата в деле борьбы с неприятным запахом в Советске из-за свалки в Барсуковке. Также не удалось губернатору зафиксировать цены при помощи «голубых ценников» — они всё равно продолжили расти. На ситуацию, как признался сам Беспрозванных во время своей первой «прямой линии», влияют логистика и увеличение себестоимости продукции.