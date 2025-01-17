Депутат из Марий Эл Сакович назвал тупыми россиянок, пожаловавшихся на рост цен

Депутат-единоросс из Марий Эл Андрей Сакович назвал «хабалками» жительниц республики, которые пожаловались ему на рост цен на продукты. Он отметил, что не может изменить рыночную ситуацию, и посоветовал женщинам «биться головой об стенку». В партии провели проверку, по итогам которой заявили, что слова Саковича не были оскорблениями.