NYT считает, что Трамп на мировой арене будет вести себя как задира

В ноябре 2024 года после победы на выборах американского лидера Трамп пригрозил ввести пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики из-за якобы нелегальной миграции и контрабанды наркотиков и призвал эти страны войти в состав США в качестве штатов. Он также предупредил, что Вашингтон может потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если текущие условия его использования не будут пересмотрены. В январе 2025 года избранный американский лидер заявил, что Гренландия, входящая в состав Дании на правах автономной территории, должна присоединиться к Соединенным Штатам. Республиканец угрожал ввести против королевства высокие торговые пошлины, если оно не откажется от острова. Власти Гренландии, Дании, Канады, Мексики и Панамы отвергли претензии Трампа.