NYT считает, что Трамп на мировой арене будет вести себя как задира

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Дональд Трамп на посту президента США будет проводить скорее агрессивную, чем конструктивную политику на международной арене. Такое мнение высказывается в редакционной статье газеты The New York Times (NYT), приуроченной к инаугурации Трампа 20 января.
По ее оценкам, он «ведет себя как задира, когда угрожает своим союзникам — Канаде и Мексике — высокими торговыми пошлинами», «Дании и Панаме захватом Гренландии и Панамского канала» и «развивающимся странам закрытием доступа к американскому рынку».
По мнению газеты, такие шаги Трампа подрывают репутацию США и «заставляют другие страны задуматься, стоит ли им застраховать себя от непредсказуемой сверхдержавы, которая почти наверняка подорвет их экономику, безопасность и культурное влияние».
На президентских выборах в США в 2024 году издание поддержало соперницу Трампа вице-президента страны Камалу Харрис.
В ноябре 2024 года после победы на выборах американского лидера Трамп пригрозил ввести пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики из-за якобы нелегальной миграции и контрабанды наркотиков и призвал эти страны войти в состав США в качестве штатов. Он также предупредил, что Вашингтон может потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если текущие условия его использования не будут пересмотрены. В январе 2025 года избранный американский лидер заявил, что Гренландия, входящая в состав Дании на правах автономной территории, должна присоединиться к Соединенным Штатам. Республиканец угрожал ввести против королевства высокие торговые пошлины, если оно не откажется от острова. Власти Гренландии, Дании, Канады, Мексики и Панамы отвергли претензии Трампа.