Минниханов призвал жестко бороться со скрытыми номерами на фурах

Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.
«Нужно с этим жестко бороться. И весовой контроль должен работать эффективно. Мы не только деньги не получаем за перегруз, но самое главное — разрушаются дороги. И по платным дорогам есть желающие проехать бесплатно. Поэтому вопрос должен быть под контролем», — сказал руководитель республики.
Минниханов также обратил внимание на осуществление весогабаритного контроля. В частности, из 13 автоматических постов функционируют только шесть.
«Обязательно в этом году их нужно капитально отремонтировать, чтобы все посты работали», — поручил он.
Кроме того, по словам Раиса РТ, остается актуальным вопрос качества дорог.
«Построив новые дороги, важно не разрушить существующие, а если это случилось, то в плановом порядке их восстанавливать», — подчеркнул он.
Руководитель республики уточнил, что эту работу следует провести в первую очередь в отношении региональных и муниципальных дорог, которые разрушены при строительстве автодорог первой категории, введенных в прошлом году. Как констатировал Минниханов, сеть местных дорог не рассчитана на сегодняшние нагрузки, а ее восстановление требует еще больших затрат.
Он также добавил, что необходимо развивать железнодорожную инфраструктуру, поскольку возрастают объемы грузоперевозок, и еще надо увеличивать маршрутную сеть как пригородных пассажирских поездов в Татарстане, так и на межрегиональных маршрутах.
Для развития речных перевозок Минниханов попросил судоходные компании подготовиться и своевременно приступить к работе в навигацию, уделить особое внимание качеству и безопасности обслуживания пассажиров.
«Нужно продолжить работу по приобретению новых судов и привести в порядок суда, которые уже эксплуатируются. И водный транспорт — самый дешевый для грузоперевозок. Важно максимально использовать возможности наших рек», — отметил он.
Раис РТ сообщил, что за прошлый год зафиксировано около 64 тыс. обращений граждан в сфере дорожного хозяйства. В основном они касаются содержания и ремонта дорог, а также уборки дорог и тротуаров от снега и наледи. Здесь, по его словам, необходимо усилить работу техникой и людьми. Муниципальные власти и соответствующие структуры должны быть более оперативными и организованными, заметил Минниханов.
В завершение руководитель республики призвал уделять особое внимание антитеррористической защищенности дорожно-транспортных объектов, не допускать сбоев и остановки работы отрасли.
«Необходимо обеспечить защиту мостовых переходов, инфраструктуры аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов. Сегодня мы живем в непростое время, и вопросы безопасности выходят на первый план», — заключил он.