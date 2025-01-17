Минниханов призвал жестко бороться со скрытыми номерами на фурах

Раис РТ сообщил, что за прошлый год зафиксировано около 64 тыс. обращений граждан в сфере дорожного хозяйства. В основном они касаются содержания и ремонта дорог, а также уборки дорог и тротуаров от снега и наледи. Здесь, по его словам, необходимо усилить работу техникой и людьми. Муниципальные власти и соответствующие структуры должны быть более оперативными и организованными, заметил Минниханов.